Dominic Thiem non è preoccupato di stare a New York e dichiara: “Immagino di giocare nel quinto set all’Arthur Ashe, in sessione serale, ben dopo mezzanotte, e in un anno normale i fan ti danno ancora tanta energia. Ora, in uno stadio vuoto, tutto sarà incredibilmente solitario”

Dominic Thiem è a New York City come secondo grande favorito degli Us Open e del torneo di Cincinnati e non ha paura di essere forse il grande favorito dopo aver vinto i quattro tornei post quarantena in tre diverse superfici e paesi.

Forse nella migliore forma fisica della carriera, il 26enne austriaco dice di non aver paura di essere a New York in questo momento.

“Ero nervoso allo zero per cento quando sono arrivato qui. È il posto più sicuro al mondo in questo momento. È una bolla, siamo in un ambiente controllato. È diverso rispetto al solito, ma chi vincerà questi tornei se lo merita comunque come di consueto. Il Tabellone è ancora molto, molto forte. Sarà molto dura”, ha ricordato il talentuoso austriaco.

Thiem crede che sarà totalmente diverso giocare senza la presenza del pubblico. “Il tennis è uno sport molto mentale e penso che senza tifosi sia tutto molto più difficile. Immagino di giocare nel quinto set all’Arthur Ashe, in sessione serale, ben dopo mezzanotte, e in un anno normale i fan ti danno ancora tanta energia. Ora, in uno stadio vuoto, tutto sarà incredibilmente solitario”.