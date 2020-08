Escluso da Cincinnati, Pella terzo test negativo in cinque giorni

Guido Pella, allontanato dal torneo di Cincinnati a causa dei contatti avuti con il suo preparatore atletico che è risultato positivo al coronavirus José Galván, ha annunciato questo giovedì che è risultato negativo al virus per la terza volta da quando è entrato nella bolla di New York nel fine settimana.

Il numero due argentino, che sarebbe entrato direttamente nel Masters 1000, è isolato nella sua stanza e non può uscire per usare i campi o le palestre per le prossime due settimane. Ci sono ancora possibilità matematiche di poter competere agli US Open, ma dovrebbe farlo senza troppa preparazione.

Il boliviano Hugo Dellién si trova nella stessa situazione di Pella.