WTA Cincinnati: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Karolina Pliskova. C’è anche Kim Clijsters

WTA Cincinnati: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Karolina Pliskova.

WTA Cincinnati Premier 5 – Parte Alta

(1) Pliskova, Karolina vs Bye

Kudermetova, Veronika vs Tomljanovic, Ajla

Sevastova, Anastasija vs Mladenovic, Kristina

Peterson, Rebecca vs (14) Mertens, Elise

(11) Riske, Alison vs Anisimova, Amanda

Brady, Jennifer vs (WC) Clijsters, Kim

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (5) Sabalenka, Aryna

(4/WC) Osaka, Naomi vs Bye

Muchova, Karolina vs Qualifier

Watson, Heather vs Pera, Bernarda

(WC) Williams, Venus vs (16) Yastremska, Dayana

(12) Kontaveit, Anett vs Qualifier

Collins, Danielle vs Qualifier

Bouzkova, Marie vs Qualifier

Bye vs (6) Kvitova, Petra

(8) Konta, Johannavs ByeSiniakova, Katerinavs QualifierLinette, Magdavs QualifierQualifier vs (10) Vondrousova, Marketa

(13) Sakkari, Maria vs Gauff, Cori

Putintseva, Yulia vs Zhang, Shuai

Qualifier vs Van Uytvanck, Alison

Bye vs (3) Williams, Serena

(7) Keys, Madison vs Bye

Qualifier vs Jabeur, Ons

Qualifier vs Swiatek, Iga

Alexandrova, Ekaterina vs (9) Rybakina, Elena

(15) Vekic, Donna vs Azarenka, Victoria

(WC) Stephens, Sloane vs Garcia, Caroline

Cornet, Alizé vs (WC) Mcnally, Catherine

Bye vs (2) Kenin, Sofia