Masters 1000 Cincinnati: Il Tabellone Principale (compresi i qualificati). Tre azzurri al via dopo la qualificazione di Caruso

Questo il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Due gli azzurri al via: Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Il torinese, inserito nel quarto di Novak Djokovic esordirà contro la wild card Tennys Sandgren, numero 55 del mondo: tra i due non ci sono precedenti. Il numero 1 azzurro, sesto favorito del seeding, dopo il bye aspetta un qualificato.

Al via anche Salvatore Caruso dopo aver superato le qualificazioni.

ATP Masters 1000 Cincinnati 1000 | Cemento | $6.297.080 – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(Q) Berankis, Ricardas vs (WC) Paul, Tommy

(WC) Sandgren, Tennys vs Sonego, Lorenzo

Basilashvili, Nikoloz vs (15) Auger-Aliassime, Felix

(12) Shapovalov, Denis vs Cilic, Marin

Struff, Jan-Lennard vs de Minaur, Alex

Paire, Benoit vs Coric, Borna

Bye vs (7) Goffin, David

(3) Medvedev, Daniil vs Bye

(Q) McDonald, Mackenzie vs (Q) Giron, Marcos

(Q) Harris, Lloyd vs Fritz, Taylor

(Q) Bedene, Aljaz vs (13) Garin, Cristian

(11) Khachanov, Karen vs Bublik, Alexander

Carreno Busta, Pablo vs Lajovic, Dusan

(Q) Wolf, J.J. vs Gasquet, Richard

Bye vs (8) Bautista Agut, Roberto

ATP Masters 1000 Cincinnati 1000 | Cemento | $6.297.080 – Parte Bassa

(6) Berrettini, Matteo vs Bye

(Q) Korda, Sebastian vs (Q) Ruusuvuori, Emil

(Q) Norrie, Cameron vs Opelka, Reilly

Ruud, Casper vs (9) Schwartzman, Diego

(16) Isner, John vs Hurkacz, Hubert

Mannarino, Adrian vs Millman, John

Edmund, Kyle vs (PR) Anderson, Kevin

Bye vs (4) Tsitsipas, Stefanos

(5) Zverev, Alexander vs Bye

(WC) Tiafoe, Frances vs (WC) Murray, Andy

Querrey, Sam vs Raonic, Milos

Evans, Daniel vs (10) Rublev, Andrey

(14) Dimitrov, Grigor vs Humbert, Ugo

(Q) Fucsovics, Marton vs (Q) Gombos, Norbert

Krajinovic, Filip vs (Q) Caruso, Salvatore

Bye vs (2) Thiem, Dominic