Da Todi: Marco Cecchinato ai quarti “Il servizio ha funzionato meglio rispetto al primo turno” (con il programma di domani)

Marco Cecchinato batte 6-3 6-4 l’argentino Juan Pablo Ficovich e approda ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis Città di Todi: “Sono soddisfatto della mia prestazione. Ho iniziato molto bene, carico e concentrato, sapendo di affrontare un ottimo giocatore. Il servizio ha funzionato meglio rispetto al primo turno (vinto contro Andrea Collarini 6-3 1-6 6-3, ndr): metto da parte un altro successo importante per ritrovare il ritmo partita”.

I quarti di finale del Challenger organizzato da MEF Tennis Events saranno: Zapata Miralles-Bagnis, Gaio-Hoang, Moroni-Stebe ed Hanfmann-Cecchinato.

Campo Centrale – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Bernabe Zapata Miralles vs [5] Facundo Bagnis

2. [7] Yannick Hanfmann vs [2] Marco Cecchinato

3. [3] Federico Gaio vs [6] Antoine Hoang (non prima ore: 18:00)

4. Gian Marco Moroni vs [4] Cedrik-Marcel Stebe (non prima ore: 20:30)

Grand Stand – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [WC] Flavio Cobolli / Matteo Gigante OR [4] Marco Bortolotti / Mario Vilella Martinez vs Elliot Benchetrit / Hugo Gaston

2. [1] Ariel Behar / Andrey Golubev OR [WC] Lorenzo Musetti / Giulio Zeppieri vs [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow (non prima ore: 16:00)