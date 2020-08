Combined Cincinnati: Gli azzurri impegnati nel Primo Turno di Quali. Salvatore Caruso elimina Jannik Sinner ed è al turno decisivo delle quali. Fuori all’esordio gli altri azzurri

Nella nottata italiana Salvatore Caruso, n.100 del ranking, ha vinto il derby tricolore con Jannik Sinner, n.73 ATP e 14esima testa di serie. Il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2019 inseguiva l’accesso al tabellone principale del suo secondo “1000” in carriera dopo l’esordio l’anno scorso agli Internazionali BNL d’Italia. Ma Caruso, sconfitto nell’unico precedente al primo turno a Bergamo del 2019 dove Sinner sarebbe diventato il primo classe 2001 a vincere un titolo challenger, si è imposto 57 64 62.

Termina subito l’avventura di Gianluca Mager: il 25enne sanremese, n.79 ATP e 18esima testa di serie delle “quali”, è stato battuto 62 75, in un’ora e 13 minuti, dallo slovacco Andrej Martin, n.96 ATP.

Out anche Andreas Seppi. il 36enne di Caldaro, n.88 ATP, ha ceduto 46 63 64, dopo due ore e 21 minuti di partita, al coreano Soonwoo Kwon, n.70 ATP e dodicesima testa di serie. Peccato perché l’altoatesino è stato avanti un set e 3-1 nella seconda frazione prima di subire il ritorno del suo avversario.

Esce di scena Stefano Travaglia, ma non basta: il 28enne di Ascoli Piceno, n.86 ATP e testa di serie numero 23, è stato sconfitto 76(6) 46 64 da un altro slovacco, Norbert Gombos, n.109 ATP, in tabellone come “alternate”.

Out anche Jasmine Paolini. La 24enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.96 WTA, ha ceduto 63 26 64, in poco più di un’ora e mezza di partita, alla statunitense Caroline Dolehide, n.136 del ranking.

ATP Cincinnati Soonwoo Kwon [12] Soonwoo Kwon [12] 4 6 6 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 3 4 Vincitore: S. KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Kwon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-3 → 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 S. Kwon 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Norbert Gombos Norbert Gombos 7 4 6 Stefano Travaglia [23] Stefano Travaglia [23] 6 6 4 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 N. Gombos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Gombos 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Gombos 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 2-1 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* ace 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 ace 7-6* 6-6 → 7-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Andrej Martin Andrej Martin 6 7 Gianluca Mager [18] Gianluca Mager [18] 2 5 Vincitore: A. MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Mager 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Martin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Mager 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 A. Martin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Martin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Mager 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 A. Martin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 4-1 G. Mager 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Martin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Mikael Ymer [10] Mikael Ymer [10] 5 5 Lloyd Harris Lloyd Harris 7 7 Vincitore: L. HARRIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 5-7 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Harris 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 L. Harris 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Harris 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 M. Ymer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Salvatore Caruso Salvatore Caruso 5 6 6 Jannik Sinner [14] Jannik Sinner [14] 7 4 2 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 S. Caruso 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Caruso 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Caruso 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Jordan Thompson [7] Jordan Thompson [7] 6 7 Michael Mmoh Michael Mmoh 2 6 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Mmoh 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Mmoh 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Mmoh 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Mmoh 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Mmoh 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Caroline Dolehide Caroline Dolehide 6 2 6 Jasmine Paolini [23] Jasmine Paolini [23] 3 6 4 Vincitore: C. DOLEHIDE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Dolehide 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Dolehide 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Dolehide 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Laura Siegemund [5] Laura Siegemund [5] 6 7 Kateryna Kozlova Kateryna Kozlova 0 5 Vincitore: L. SIEGEMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 5-5 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-4 → 3-4 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 L. Siegemund 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

