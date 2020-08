L’Open Crea oggi entra sempre più nel vivo

Ieri giornata ricca di spunti nei due tabelloni finali dell’Open Crea sostenuto da UBI Banca al Country Club Cuneo dove domani andrà in scena il doppio turno per poi vivere le battute conclusive sabato e domenica con le semifinali e le finali. In campo maschile, scorrendo il tabellone dall’alto in basso, ieri si sono registrate le vittorie di Paolo Dagnino, sul qualificato Taha Yasser, con un netto 6-1 6-0; di Carlo Alberto Fossati contro un altro qualificato, Alessio Delfino, per 6-2 6-2; bella affermazione del torinese Stefano Reitano, colta con un netto 6-2 6-2 contro il pari categoria (2.4) Tobias Kirchlechner; avanti anche Bogetti per il forfeit di Trocker; successo senza affanni del giocatore di casa Andrea Gola, allenato e seguito dal maestro e direttore della scuola del Country Club Cuneo, Moreno Baccanelli. Gola si è imposto per 6-3 6-1 e oggi affronterà alle 18 un altro giovane di belle speranze, il 2.3 Lorenzo Rottoli.

Nicolò Giordano, altro giocatore cuneese, se la vedrà con il ligure Alessandro Ceppellini dopo la vittoria di ieri mattina contro Alessandro Spadola, per 7-5 6-1. Avanti senza affanni anche Lorenzo Barale, per rinuncia di Andrea Bolla. Oggi Barale sfiderà il veronese Davide Tortora (2.3). Le altre affermazioni di ieri portano i nomi di Nikolaus Caldo (6-3 6-3 contro il qualificato Toffanin), Andrea Brignacca (6-1 6-1 contro Tommaso Vescovi), Luca Bolla (6-1 6-2 contro Giacomo Crisostomo, proveniente dalle qualificazioni).

Nel femminile affermazioni ieri per Trocker, Catini, Sema e Procacci. Bello in particolare il testa a testa tra Anna Maria Procacci e la giovanissima (14 anni) Gaia Maduzzi, con vittoria della prima per 6-4 7-5 ma grande impressione destata dalla seconda. Oggi la Procacci tornerà in campo contro un’altra torinese, Alessia Tagliente. Trocker – Sema, Meliss – Catini e Canavese contro la vincente di Pfeifer – Stagno gli altri match di giornata.