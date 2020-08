Da Todi: L’urlo di Cecchinato “E’ la mia vittoria più grande, la prima da Papà”

Buona la prima per Marco Cecchinato agli Internazionali di Tennis Città di Todi. La testa di serie numero 2 del Challenger organizzato da MEF Tennis Events si è imposto sull’argentino Andrea Collarini con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 in 2 ore e 6 minuti di gioco: al secondo turno affronterà un altro argentino, Juan Pablo Ficovich, giustiziere all’esordio di Marco Trungelliti (4-6 6-4 6-2) nel derby albiceleste.

Cecchinato entusiasta – Un successo speciale per ‘Ceck’, il primo da papà: “È la mia vittoria più grande, non posso che dedicarla a mio figlio Edoardo. Sono molto felice, in campo mi sento tranquillo e ho tanta voglia di far bene. La nuova avventura con coach Massimo Sartori mi ha portato da subito buone sensazioni: riesco a lottare tutti i punti e ad allenarmi al meglio. Era tanto che non vincevo un match in lotta, sono contento nonostante gli alti e bassi che dopo il lungo stop del circuito sono anche comprensibili. Gli US Open? Sono concentrato su Todi: voglio pensare partita per partita, ci sarà tempo per pensare agli States”.

Carballes Baena sul velluto – Nessun problema per il numero 1 del seeding, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che si è sbarazzato dell’austriaco Jurij Rodionov con lo score di 6-2 6-1: “Sono molto contento di questo successo dopo oltre 5 mesi di stop. Sapevo di affrontare un avversario più adatto alle superfici rapide, quindi dovevo allungare gli scambi ed essere solido. Ci sono riuscito e mi sento soddisfatto. Le misure di sicurezza? In questo torneo il protocollo viene rispettato con precisione, siamo controllati e ci sentiamo sicuri. Così possiamo concentrarci sul tennis per esprimerci al meglio”. Poi uno sguardo ai prossimi impegni: “Il mio obiettivo è giocare il maggior numero di match per ritrovare rapidamente il ritmo partita. Dopo il torneo di Todi partirò per gli Stati Uniti: mi allenerò lì qualche giorno e disputerò gli US Open”. Al secondo turno anche il tedesco Yannick Hanfmann e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles: fuori il croato Viktor Galovic e l’azzurro Roberto Marcora.

I risultati di martedì 18 agosto

Primo turno

Bernabe Zapata Miralles b. Roberto Marcora 6-3 6-1

Juan Pablo Ficovich b. Marco Trungelliti 4-6 6-4 6-2

Roberto Carballes Baena b. Jurij Rodionov 6-2 6-1

Yannick Hanfmann b. Viktor Galovic 6-4 7-5

Marco Cecchinato b. Andrea Collarini 6-3 1-6 6-3