Garbine Muguruza per un problema alla caviglia non giocherà a Cincinnati

Garbine Muguruza, ex numero uno del mondo che ha iniziato la stagione 2020 in grande stile quando ha raggiunto la finale degli Australian Open, si stava preparando per andare a New York questo fine settimana per partecipare al torneo di Cincinnati, ma è stato consigliato dal medico di non farlo

La ventisettenne spagnola ha confessato sui social media di avere un problema alla caviglia sinistra e crede di poter migliorare in tempo per competere agli US Open, che prenderanno il via tra due settimane.