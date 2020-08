Cosa succederà con l’ATP Cup? Tennis Australia rivela i piani

Uno dei grandi dubbi per l’inizio della prossima stagione è l’ ATP Cup, un evento a squadre nazionali che ha fatto il suo debutto nel calendario del circuito nel 2020. La competizione si è svolta in tre città, con quasi tutti i migliori giocatori del mondo in azione e questo scenario sembra in questo momento molto difficile da ripetere nel 2021.

Craig Tiley, direttore operativo di Tennis Australia e uomo forte dell’organizzazione della ATP Cup, rivela i suoi piani per la gara. “Siamo in trattative quasi quotidiane con l’ATP sull’argomento e vogliamo davvero che la competizione si svolga. Pensiamo che sia il tipo di gara ideale per iniziare la stagione in un momento così speciale della nostra vita”.

Ricordiamo che la Serbia, guidata da Novak Djokovic, è stata la vincitrice dell’edizione 2020, battendo in finale la Spagna di Rafael Nadal.