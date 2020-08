Challenger Todi: Federico Gaio elimina Matteo Viola nell’incontro serale (con il programma di domani)

Federico Gaio batte Matteo Viola con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 nel monday night degli Internazionali di Tennis Città di Todi. Buona la prima anche per Alessandro Giannessi, giustiziere di Maxime Janvier con lo score di 6-2 6-3. Avanzano, infine, Antoine Hoang (6-4 3-6 6-3 contro Hugo Grenier) e Mario Vilella Martinez (6-3 7-6 contro Andrea Arnaboldi).

Gli ultimi risultati di lunedì 17 agosto

Primo turno

Antoine Hoang b. Hugo Grenier 6-4 3-6 6-3

Alessandro Giannessi b. Maxime Janvier 6-2 6-3

Mario Vilella Martinez b. Andrea Arnaboldi 6-3 7-6(3)

Federico Gaio b. Matteo Viola 3-6 6-3 7-5

Campo Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Roberto Marcora vs Bernabe Zapata Miralles

2. [1] Roberto Carballes Baena vs Jurij Rodionov

3. Andrea Collarini vs [2] Marco Cecchinato

4. [WC] Francesco Forti vs [WC] Lorenzo Musetti (non prima ore: 18:00)

5. [WC] Giulio Zeppieri vs Renzo Olivo (non prima ore: 20:30)

Grand Stand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Juan Pablo Ficovich vs Marco Trungelliti

2. [7] Yannick Hanfmann vs [Q] Viktor Galovic

3. [WC] Flavio Cobolli / Matteo Gigante vs Tomislav Brkic / Alessandro Giannessi

4. [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Maxime Janvier / Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 16:30)

5. Hugo Gaston vs [5] Facundo Bagnis