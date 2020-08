M25 Vogau: Il Tabellone Principale. Presenza di Gianluigi Quinzi

M25 Vogau (17 Aug 2020 – 23 Aug 2020) – Singles – Main Draw

2nd TC KERN WORLD TENNIS TOUR TOURNAMENT – 25,000USD (Clay – Outdoor)

[1] Francisco Cerundolo vs Tobias Simon

Artem Dubrivnyy vs TBD

Matteo Martineau vs Gianluigi Quinzi

[7] Manuel Guinard vs TBD

[4] Geoffrey Blancaneaux vs TBD

David Pichler vs Jelle Sels

TBD vs TBD

Lukas Krainer vs [6] Nino Serdarusic

[8] Kacper Zuk vs Johannes Haerteis

Holger Vitus Nodskov Rune vs Lukas Neumayer

Sadio Doumbia vs TBD

Moritz Thiem vs [3] Mathias Bourgue

[5] Lucas Miedler vs Tomas Martin Etcheverry

Sandro Kopp vs Tim Van rijthoven

Dimitar Kuzmanov vs Maxime Hamou

Juan Manuel Cerundolo vs [2] Pedja Krstin