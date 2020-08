“Il COVID-19 è stato usato come scusa dagli organizzatori della Coppa Davis per evitare il fallimento della manifestazione”

Lo dichiara Ivo Kaderka, presidente della Czech Republic Tennis Federation è in linea con quanto dichiarato mesi fa da Nicolas Mahut.

Entrambi concordano sul fatto che i Kosmos Group, guidati da Gerard Piqué, non ha fatto alcuno sforzo per cercare di ospitare la Coppa Davis 202′ poiché hanno visto il coronavirus come un’ancora di salvezza per ridurre al minimo le grandi perdite economiche che avrebbero avuto dopo il fallimento dell’anno scorso, leggermente migliorato solo dal titolo della squadra spagnola.

“Questa pandemia è stata utile per loro. Questo nuovo formato è destinato a fallire e ad essere giocato senza pubblico tra gli spalti”, ha dichiarato Kaderka.