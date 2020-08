WTA Praga e Lexington: LIVE le Finali. Live con il dettaglio. Simona Halep vince a Praga. Jennifer Brady vince in Usa (Video)

Simona Halep, numero due al mondo e ancora in dubbio per gli US Open di quest’anno, ha vinto il suo secondo titolo WTA della stagione questa domenica, vincendo al Prague International nella capitale ceca. È il 21° titolo in carriera per Simona, che ha tra le mani due trofei del Grande Slam: Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019.

Per la prima volta in carriera Jil Teichmann (WTA 63) è uscita sconfitta da una finale di un torneo WTA. Dopo le vittorie di Praga e Palermo dello scorso anno, la rossocrociata ha perso l’atto conclusivo di Lexington contro la statunitense Jennifer Brady (49), al primo successo in carriera, per 6-3 6-4.

WTA Praga International | terra | $250.000 – Finali

WTA Prague Monica Niculescu / Raluca Olaru [4] Monica Niculescu / Raluca Olaru [4] 2 2 Lucie Hradecka / Kristyna Pliskova [2] Lucie Hradecka / Kristyna Pliskova [2] 6 6 Vincitori: HRADECKA / PLISKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Niculescu / Olaru 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Hradecka / Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 M. Niculescu / Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 L. Hradecka / Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Niculescu / Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Hradecka / Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Niculescu / Olaru 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Hradecka / Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Niculescu / Olaru 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Hradecka / Pliskova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Niculescu / Olaru 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 L. Hradecka / Pliskova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Niculescu / Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Hradecka / Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 M. Niculescu / Olaru 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 L. Hradecka / Pliskova 15-0 30-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

1. [4] Monica Niculescu/ Raluca Olaruvs [2] Lucie Hradecka/ Kristyna Pliskova

2. [1] Simona Halep vs [3] Elise Mertens (non prima ore: 13:30)



WTA Prague Simona Halep [1] Simona Halep [1] 6 7 Elise Mertens [3] Elise Mertens [3] 2 5 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 S. Halep 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Mertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Halep 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

WTA Lexington – International | hard | $250.000 – Finali

WTA Lexington Jil Teichmann Jil Teichmann 3 4 Jennifer Brady Jennifer Brady 6 6 Vincitore: J. BRADY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Brady 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 J. Teichmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Brady 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brady 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Brady 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1. Jil Teichmannvs Jennifer Brady

2. Marie Bouzkova / Jil Teichmann vs [4] Hayley Carter / Luisa Stefani



