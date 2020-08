Da Todi: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Carlos Alcaraz Garfia si prende la scena nella prima giornata di qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città di Todi, ATP Challenger 100 ospitato dal Tennis Club Todi 1971 e organizzato da MEF Tennis Events. Lo spagnolo classe 2003 ha battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2 6-3 esprimendo un tennis magnifico dall’inizio alla fine.

Alcaraz Garfia vince e convince – Al termine dell’incontro il commento del numero 318 del mondo: “Sono molto felice di questa vittoria, la prima a livello internazionale dopo tanti mesi. Prima di Todi ho disputato solo un torneo nazionale in Spagna, ma il circuito Challenger è un’altra cosa. Ho giocato davvero bene dal primo all’ultimo game”. Poi un riferimento a come ha trascorso le giornate di lockdown: “Mi sono allenato solo fisicamente per farmi trovare pronto dal punto di vista atletico al rientro in campo”. L’iberico non si pone limiti: “Penso di poter già giocare ad alti livelli. Sono pronto per competere nel circuito ATP”. Avanti anche Matteo Gigante, giustiziere di Filippo Baldi con lo score di 6-4 7-6, Andrea Arnaboldi, Andrea Vavassori e Riccardo Bonadio. Bene, infine, Viktor Galovic e Borna Gojo.

Ferrero carico e soddisfatto – Carlos Alcaraz Garfia è seguito ed allenato dall’ex numero 1 del mondo Juan Carlos Ferrero, anch’egli intervistato: “Sono contentissimo di essere qui e della ripartenza dell’attività internazionale. Quelli passati sono stati mesi difficili, abbiamo fatto fatica a mantenere alte le motivazioni e la qualità degli allenamenti: finalmente siamo tornati. La crescita di Alcaraz Garfia? Sicuramente è stata molto rapida. Ha lavorato duro, è migliorato anche fisicamente e gioca un tennis di alto livello. Sento che è in fiducia ed è consapevole di poter competere con giocatori più grandi e di classifica più alta della sua”. ‘Mosquito’ si è espresso anche sul movimento italiano: “La Federazione italiana e gli organizzatori dei tornei sono stati bravi a dare tante chance agli azzurrini di disputare competizioni nel proprio Paese. Sono tanti gli atleti italiani, giovani e meno giovani, che sono migliorati e si fanno notare nel circuito. Vedo molto bene il movimento tennistico italiano nel presente e nel futuro”. “Il tennis è cambiato molto rispetto a quando giocavo io – ha chiuso Ferrero -. Una volta era più facile emergere intorno ai 18 anni. Spero che le giovani stelle del circuito Junior possano bruciare le tappe arrivando presto ai vertici tra i professionisti”.

Il tabellone principale – Diramato il tabellone principale, la testa di serie numero 1 Roberto Carballes Baena affronterà al primo turno Jurij Rodionov. Andrea Collarini sarà l’avversario di Marco Cecchinato, numero 2 del seeding. Promettono spettacolo i due derby azzurri: Federico Gaio sfiderà Matteo Viola, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con Francesco Forti.

I risultati di sabato 15 agosto

Primo turno qualificazioni

Carlos Alcaraz Garfia b. Flavio Cobolli 6-2 6-3

Viktor Galovic b. Aziz Dougaz 5-7 6-3 6-4

Riccardo Bonadio b. Alessandro Bega 6-0 6-2

Borna Gojo b. Nikolas Sanchez Izquierdo 6-4 6-0

Andrea Vavassori b. Enrico Dalla Valle 6-4 6-2

Andrea Arnaboldi b. Jacopo Berrettini 6-2 6-0

Matteo Gigante b. Filippo Baldi 6-4 7-6(4)

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Borna Gojo vs [7] Carlos Alcaraz

2. [1] Alexandre Muller vs [6] Andrea Vavassori

Grand Stand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Viktor Galovic vs Riccardo Bonadio

2. [WC] Matteo Gigante vs [5] Andrea Arnaboldi