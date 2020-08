Challenger Todi: Il Tabellone di Quali. Nove azzurri al via. Si parte domani alle ore 10

Challenger Todi – Tabellone Qualificazione

Campo Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Flavio Cobolli vs [7] Carlos Alcaraz

2. Riccardo Bonadio vs [8] Alessandro Bega

3. Enrico Dalla Valle vs [6] Andrea Vavassori

4. [2] Filippo Baldi vs [WC] Matteo Gigante

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Viktor Galovic vs Aziz Dougaz

2. [4] Borna Gojo vs Nikolas Sanchez Izquierdo

3. Jacopo Berrettini vs [5] Andrea Arnaboldi