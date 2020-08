Challenger Praga: Il Tabellone Principale. Stan Wawrinka guida il seeding. Nessun azzurro presente

Challenger Praga: Il Tabellone Principale – Parte Alta

(1/WC) Wawrinka, Stan vs Bye

Safiullin, Roman vs Rosol, Lukas

Jaziri, Malek vs Otte, Oscar

Bye vs (13) Rinderknech, Arthur

(9) Rola, Blaz vs Bye

Kuhn, Nicola vs (WC) Lehecka, Jiri

Popko, Dmitry vs Clarke, Jay

Bye vs (6) Nagal, Sumit

(4) Kohlschreiber, Philipp vs Bye

Vatutin, Alexey vs Moraing, Mats

(WC) Vrbensky, Michael vs Masur, Daniel

Bye vs (16) Diez, Steven

(12) Klizan, Martin vs Bye

Ymer, Elias vs Karlovskiy, Evgeny

Stakhovsky, Sergiy vs Machac, Tomas

Bye vs (8) Ivashka, Ilya

(5) Kovalik, Jozef vs Bye

Menendez-Maceiras, Adrian vs Molleker, Rudolf

(PR) Kuznetsov, Andrey vs Griekspoor, Tallon

Bye vs (11) Coppejans, Kimmer

(15) Ofner, Sebastian vs Bye

Kolar, Zdenek vs Qualifier

Van de Zandschulp, Botic vs (WC) Forejtek, Jonas

Bye vs (3) Herbert, Pierre-Hugues

(7) Laaksonen, Henri vs Bye

Qualifier vs Bemelmans, Ruben

(PR) De Greef, Arthur vs Couacaud, Enzo

Bye vs (10) Maden, Yannick

(14) Gulbis, Ernests vs Bye

(WC) Paulson, Andrew vs Horansky, Filip

Haase, Robin vs Karatsev, Aslan

Bye vs (2) Vesely, Jiri