Eugenie Bouchard ed il suo nuovo rapporto con i social

Eugenie Bouchard, che in un’intervista a Tennis.com ha spiegato il motivo per cui ha deciso di pubblicare determinate immagini sui propri profili social. “Sto cercando di contenermi dal pubblicare alcune foto.”

“Voglio farlo davvero. Sto facendo del mio meglio. A quanto pare, se pubblichi foto diverse significa che non giochi a tennis o qualcosa del genere. Tutto questo ha influenzato il mio modo di agire.

Forse sto solo diventando più matura. Quando tutto va alla grande, le persone ti amano. Quando tutto va male, invece, iniziano ad odiarti. Ho vissuto questa situazione così tante volte, non è il massimo. Le persone pensano che i social media rappresentino esattamente la tua vera giornata, ma non è così.

Posso andare a correre per otto ore, poi andare a cena e pubblicare un selfie. Le persone penseranno che sono stata solo a cena fuori. Le persone devono rendersi conto che quello che vedono è solo quello che io scelgo di mostrare.

Non sono più interessata ai commenti, è estenuante. Non apprezzo quelli che mi giudicano solo per quello che posto sui social” .