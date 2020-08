Circuito Future: cancellato il torneo di Minsk a tre giorni dall’inizio delle qualificazioni

L’International Tennis Federation (ITF) ha deciso, pochi minuti fa, di cancellare il torneo Future di Minsk (Bielorussia) in programma dal prossimo 16 agosto: alla “Belglobal Cup“, che si sarebbe dovuta svolgere sui campi in cemento outdoor del “Republic Olympic Tennis Center” erano iscritti al tabellone principale due Top-400 del ranking ATP (il francese Dan Added, n. 379, e il russo Alexey Zakharov, n.399) mentre alle qualificazioni avrebbe dovuto partecipare Luca Potenza, l’unico italiano ai nastri di partenza.

Oltre a questo torneo, il massimo organo internazionale ha deciso di annullare anche la “Belagroprombank Cup“, in programma sempre a Minsk dal 23 agosto. A portare alla decisione non sembra essere stata solo l’emergenza Coronavirus, ma anche la situazione molto difficile che si respira nel Paese in seguito alle elezioni presidenziali che hanno portato ad una serie di proteste piuttosto accese, con la Polizia che nelle ultime ore ha arrestato oltre 700 persone.