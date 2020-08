Novak Djokovic toglie la riserva: Giocherà i tornei di Cincinnati e Us Open

Novak Djokovic, numero uno al mondo e tre volte campione degli US Open, parteciperà allo Slam americano, dove sarà il favorito principale per vincere il 18° titolo del Grand Slam della carriera.

Il 33enne serbo è quindi l’unico tennista dei Big Three a giocare a New York, dopo che Rafael Nadal (scelta personale) e Roger Federer (infortunio) hanno rinunciato alla competizione.

“Sono felice di confermare che giocherò a Cincinnati e agli US Open. Non è stata una decisione facile con tutti gli ostacoli conosciuti, ma la possibilità di competere di nuovo mi rende molto entusiasta”, ha rivelato il serbo sui social media, prima di assicurare di essersi allenato bene nelle ultime settimane. “Mi sono allenato duramente e sono in buona forma per adattarmi alle condizioni speciali che troveremo”.