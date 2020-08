WTA Praga: Niente da fare per Camila Giorgi (Video)

Camila Giorgi esce di scena al secondo turno del torneo WTA International di Praga.

L’azzurra si è arresa alla belga Elise Mertens classe 1995 e n.23 WTA con il risultato di 64 62 dopo 1 ora e 43 minuti di partita.

Nel primo set Camila partiva bene portandosi sul 2 a 0, ma cedeva nel terzo game la battuta dopo aver mancato una palla per il 3 a 0.

Sul 3 pari la tennista di Macerata non concretizzava ben sei palle game (una sbagliando un facile diritto), e la Mertens la puniva poco dopo ottendo il break.

Sul 5 a 4 Elise teneva a 30 il turno di battuta e conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set la Mertens brekkava l’azzurra nel terzo gioco e poi sul 3 a 2, 0-40, annullava complessivamente quattro palle break e con un ace provvidenziale sul game point teneva il turno di battuta.

Sul 4 a 2 un nuovo break chiudeva praticamente la contesa con la Mertens che pochi minuti dopo portava a casa la partita per 6 a 2 chiudendo l’incontro con un altro ace.

La partita punto per punto



WTA Prague Camila Giorgi Camila Giorgi 4 2 Elise Mertens [3] Elise Mertens [3] 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Match Point