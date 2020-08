Il torneo di Roma a 96 giocatori? L’ATP lo vuole ma Binaghi frena ” Se ci daranno l’opportunità di aprire il torneo al pubblico, allora naturalmente saremo molto interessati. Altrimenti, sarebbe solo una spesa maggiore e non potremmo farcela”

La Federazione Italiana Tennis ha confermato martedì che l’ATP Tour ha presentato una proposta per il torneo italiano per tenersi nell’arco di 10 giorni e con tabelloni principali di 96 giocatori, in un formato simile a quello di Indian Wells e Miami.

“L’ATP ci ha chiesto di aumentare il torneo a 96 giocatori e con tre giorni di partite in più. Si sono anche offerti di pagare la differenza del prize money”, ha rivelato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana, che però non è del tutto convinto della fattibilità dell’idea. “Ne riparleremo dopo il prossimo decreto (previsto per i primi di settembre) del governo italiano. Se ci daranno l’opportunità di aprire il torneo al pubblico, allora naturalmente saremo molto interessati. Altrimenti, sarebbe solo una spesa maggiore e non potremmo farcela. Quello che è garantito è che il torneo non finirà domenica 27, perché è il giorno in cui inizierà il Roland Garros”, ha detto.

Ricordiamo anche la buona notizia per i giocatori e il torneo che i tennisti provenienti dagli Stati Uniti non dovranno fare la quarantena a Roma. Tutto ciò di cui avrannoo bisogno è un test covido-19 negativo nelle 48 ore precedenti.