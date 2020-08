Il super martedì del torneo di Lexington

Più di sei mesi dopo, Serena Williams torna alla competizioni questo martedì, quando affronterà la connazionale Bernarda Pera nel primo round del WTA International di Lexington,.

Questo super martedì prevede anche un duello tra due future hall of fame – Venus Williams e Victoria Azarenka – e anche le partite di Sloane Stephens e Coco Gauff.

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Serena Williams vs Bernarda Pera

2. [Q] Caroline Dolehide vs Cori Gauff

3. Venus Williams vs Victoria Azarenka

4. [Q] Leylah Fernandez vs [7] Sloane Stephens

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Amanda Anisimova vs Catherine Bellis

2. [Q] Anna Kalinskaya vs Jil Teichmann

3. Ajla Tomljanovic vs [5] Yulia Putintseva

4. [WC] Shelby Rogers vs Misaki Doi

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Kristie Ahn vs Anna Blinkova

2. [Q] Olga Govortsova vs [Q] Bethanie Mattek-Sands

3. Magda Linette / Jessica Pegula vs [2] Jennifer Brady / Aryna Sabalenka

4. [3] Cori Gauff / Catherine Mcnally vs Marie Bouzkova / Jil Teichmann