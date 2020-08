Il tennis respira: A Roma i tennisti non faranno la quarantena

E’ confermato: gli Internazionali BNL D’Italia, il più grande torneo prima del Roland Garros, in programma a partire dal 20 settembre, potranno accogliere atleti provenienti da tutto il mondo senza alcuna quarantena obbligatoria nel Paese.

L’annuncio è stato dato questo lunedì dal governo italiano, che fa un’eccezione per gli atleti professionisti, anche quelli provenienti da Paesi in cui l’Italia, in condizioni normali, richiede la quarantena a causa del nuovo coronavirus.

L’unica cosa che i giocatori dovranno fare è entrare nel Paese con un test negativo per il covid-19 fatto nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia.