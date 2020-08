Toni Nadal: “Siamo padroni delle nostre paure”

Toni Nadal ha scritto sulla sezione tennis del media iberico “El Pais” un breve commento, in cui torna sulla decisione del nipote Rafa di non volare negli USA per US Open, e sulla ripresa dell’attività tennistica in generale. Ecco alcuni estratti significativi delle sue parole

“Ognuno di noi è padrone delle proprie paure. La paura di prendere diversi aerei per arrivare a New York, allontanandosi da casa senza alcuna certezza di quel che si troverà una volta arrivati a destinazione, deve essere capita e accettata. Dobbiamo rispettare la decisione di giocatori come Novak Djokovic, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev di andare negli USA e prendere parte al torneo, hanno scelto liberamente; ma allo stesso tempo si deve comprendere e rispettare anche la scelta di chi ha deciso di non andarci, come Rafael e Stan Wawrinka. C’è ancora moltissima incertezza, e non possiamo sapere oggi come sarà la situazione tra qualche settimana, non è facile prendere decisioni in questo momento”.

Zio Toni, all’angolo del fortissimo nipote per quasi tutta la sua straordinaria carriera, si dice anche dubbioso sulla condizione tecnica di Rafa dopo questa lunghissimo periodo di inattività, pensando che la scelta di non giocare a NY potrebbe finire per penalizzarlo: “C’è grande incertezza, i prossimi tornei saranno particolari. Solo spero che, nel caso di Rafa, i suoi risultati a Roland Garros non siano compromessi da una così lunga inattività”. Probabilmente Toni, conoscendo alla perfezione il tennis di Rafa, teme che con così pochi match disputati prima di Parigi, il nipote non riesca a ritrovare la sua miglior forma. Del resto il gioco del campione iberico ha bisogno di un discreto rodaggio per ritrovare la massima efficacia, essendo costruito su di un lavoro enorme, allenamenti estenuanti e attenzione massima ai particolari, sensazioni che ogni stagione “rossa” affina torneo dopo torneo, per trovare il picco di forma proprio a Parigi, dopo varie settimane di match disputati.

Toni Nadal parla anche di come sarà strano per i giocatori ritrovarsi in stadi vuoti. “Faccio fatica ad accettare e pensare come sarà giocare con stadi vuoti. In tantissime occasioni, e anche lo stesso Rafa, il giocatore va verso il pubblico e cerca di sentirlo, per trovare la carica, la spinta a giocare ancor più forte, con intensità e trovare la vittoria. Vi assicuro che non è una cosa scontata, e nemmeno banale. Le grida e la presenza degli spettatori danno al giocatore un grande scambio di energia, una carica emotiva che può fare anche la differenza tra vittoria e sconfitta in partite molto combattute. Il pubblico sugli spalti è un elemento fondamentale dello sport”.

Marco Mazzoni