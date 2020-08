L’eccezione per Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard, ex top 5 mondiale e una delle figure più popolari del circuito femminile, ha ricevuto un invito nel tabellone principale del tprneo WTA International di Praga, e ha deciso di accettarlo, anche perché la sua classifica (328° WTA) non era sufficiente per entrare senza invito in nessuno dei tornei in programma negli Stati Uniti nelle prossime settimane.

La 26enne canadese è l’unica tennista non europea nel quadro principale del torneo ceco, e il governo del paese sconsiglia i cittadini che sono stati recentemente negli Stati Uniti a recarsi nel paese e prevede poi una quarantena di 14 giorni al rientro in Rep. Ceca.

La Bouchard, che ha giocato il mese scorso nel World Team Tennis ha ottenuto un’eccezione dal torneo, non è dovuto andare in quarantena, ha potuto allenarsi con calma e già questo lunedì sarà in campo al primo turno contro la russa Veronika Kudermetova.