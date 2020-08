L’ATP 250 di Kitzbuhel sta diventando nel 2020 un evento di altissimo livello

Il conto alla rovescia per il ritorno del tennis maschile continua e l’attesa è grande nel capire come i giocatori gestiranno il calendario, con diversi tornei in breve tempo.

Quel che è certo è che anche quegli eventi teoricamente meno importanti in un anno normale, come l’ATP 250 di Kitzbuhel, iniziano ad acquisire una maggiore importanza.

La manifestazione austriaca, che inizierà l’8 settembre (un giorno dopo la fine degli US Open), ha nel parterre iniziale la presenza assicurata di Dominic Thiem, Kei Nishikori, Borna Coric, Denis Shapovalov, Alex De Minaur, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Andrey Rublev, Christian Garin, Richard Gasquet, Hubert Hurkacz, Pablo Carreno Busta o Dusan Lajovic.

In tutto ci sono 10 top 30 e, naturalmente, Nishikori, Gasquet e Coric che sono fuori da questa élite, ma che aumenterà il tasso tecnico del torneo.

Ricordiamo che l’ATP 250 di Kitzbuhel, insieme al Masters 1000 di Roma sono gli unici tornei in preparazione al Roland Garros, che si svolgerà a fine settembre