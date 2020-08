Matteo Berrettini: “In realtà, non sappiamo ancora se riusciremo a giocare in Europa in autunno.Mi vaccinerò? Se ci sarà ancora il virus, sì”

Matteo Berrettini, ottavo nella classifica ATP, è uno dei tennisti che ha programmato di giocare gli US Open, nonostante tutti i dubbi che sono ancora sul tavolo per quanto riguarda i protocolli di sicurezza e la quarantena al suo ritorno in Europa per giocare sulla terra (a partire dalla sua città natale, Roma).

“Giocherò gli US Open, ma ci sono molti dubbi sulle questioni di quarantena sulla via del ritorno in Europa. In realtà, non sappiamo ancora se riusciremo a giocare in Europa in autunno”, ha ammesso il 23enne italiano, che ha vissuto la migliore stagione della sua carriera nel 2019.

Berrettini ha parlato delle difficoltà che l’intera comunità del tennis sta vivendo in questo momento. “Molti tornei hanno perso soldi, ci saranno tagli da parte degli sponsor. Speriamo che il vaccino arrivi e poi dovremo tutti fare uno sforzo. Mi vaccinerò? Se ci sarà ancora il virus, sì”.