WTA Lexington: Il Main Draw. Serena e Venus Williams potrebbero sfidarsi al secondo turno

WTA Lexington – International | hard | $250.000

(1) Williams, Serena vs Pera, Bernarda

Williams, Venus vs Azarenka, Victoria

(WC) Rogers, Shelby vs Doi, Misaki

Qualifier vs (7) Stephens, Sloane

(4) Anisimova, Amanda vs Bellis, Catherine

Pegula, Jessica vs (WC) Zvonareva, Vera

Qualifier vs Teichmann, Jil

Tomljanovic, Ajla vs (5) Putintseva, Yulia

(6) Linette, Magda vs Davis, Lauren

Brady, Jennifer vs Watson, Heather

Qualifier vs Blinkova, Anna

Bouzkova, Marie vs (3) Konta, Johanna

(8) Jabeur, Ons vs (WC) Mcnally, Catherine

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Gauff, Cori

Brengle, Madison vs (2) Sabalenka, Aryna