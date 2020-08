WTA Lexington: Arriva il primo torneo negli Usa. Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

WTA Lexington – International | hard | $250.000

(1) Ahn, Kristie vs Talaba, Gabriela

Jovic, Jovana vs (11) Hibi, Mayo

(2) Gasparyan, Margarita vs (WC) Loeb, Jamie

Bondarenko, Kateryna vs (7) Dolehide, Caroline

(3) Kalinskaya, Anna vs (WC) Gleason, Quinn

Baptiste, Hailey vs (9) Arconada, Usue Maitane

(4) Fernandez, Leylah vs Zarazua, Renata

Harrison, Catherine vs (10) Rodionova, Arina

(5) di Lorenzo, Francesca vs Liu, Claire

(WC) Volynets, Katie vs (8) Govortsova, Olga

(6) Li, Ann vs Anderson, Robin

(WC) Mattek-Sands, Bethanie vs (12) Lepchenko, Varvara

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Kristie Ahn vs Gabriela Talaba

2. [2] Margarita Gasparyan vs [WC] Jamie Loeb

3. [3] Anna Kalinskaya vs [WC] Quinn Gleason

4. [WC] Bethanie Mattek-Sands vs [12] Varvara Lepchenko

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Kateryna Bondarenko vs [7] Caroline Dolehide

2. [5] Francesca di Lorenzo vs Claire Liu

3. Catherine Harrison vs [10] Arina Rodionova

4. [4] Leylah Fernandez vs Renata Zarazua

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jovana Jovic vs [11] Mayo Hibi

2. [WC] Katie Volynets vs [8] Olga Govortsova

3. Hailey Baptiste vs [9] Usue Maitane Arconada

4. [6] Ann Li vs Robin Anderson