WTA Palermo: Trevisan e Cocciaretto in finale nel doppio. La Giorgi non è delusa della semifinali (con il programma di domani)

Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno conquistato la qualificazione alla finale del torneo di doppio dei 31 Palermo Ladies Open. La coppia azzurra ha avuto la meglio sulle olandesi Rosalie Van Der Hoek e Bibiane Schoofs con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h26′ di gioco. In finale, domani alle ore 17.00, affronteranno l’olandese Arantxa Rus e la slovena Tamara Zidansek (che ieri hanno battuto Greet Minnen e Alison Van Uytvanck). Sia per Cocciaretto che per Trevisan si tratta della prima finale in un torneo di doppio del circuito WTA.

Una soddisfazione per i colori azzurri dopo l’eliminazione nel tabellone principale del singolare di Camila Giorgi. La n. 89 al mondo (sarà n. 71 del ranking WTA da lunedì) è uscita di scena contro la francese Fiona Ferro, al termine di una semifinale combattuta durata 2h08′. Nonostante la sconfitta, Giorgi ha detto di essere soddisfatta del percorso nel torneo palermitano, il primo su terra dopo due anni.

“Non sono delusa, ho giocato una semifinale ed ho espresso un buon tennis – ha sottolineato Giorgi – devo giocare bene su tutte le superfici, anche su terra mi sto muovendo bene, ma ci sono tanti aspetti da migliorare. La semifinale di oggi? Il secondo set è andato via velocemente, ho fatto qualche errore di troppo. Ho cercato sempre di fare il mio gioco, cercando di dominare. Ho sbagliato qualcosa anche tatticamente, dovevo giocare precisa come nel primo set. Nel secondo, invece, volevo chiudere prima perché mi sentivo bene ed ho iniziato a sbagliare delle palle che, nel primo set, erano punti miei”.

PROGRAMMA DI DOMANI – L’ultimo giorno di incontri si aprirà alle ore 17 con la finale del torneo di doppio tra la coppia Rus/Zidansek e le azzurre Cocciaretto/Trevisan. A seguire, non prima delle ore 19.30, la finale del singolare tra Anett Kontaveit e Fiona Ferro. Oltre al trofeo la vincitrice riceverà anche un TAG Heuer Connected Watch orologio offerto da TAG Heuer, official timekeeper dei 31 Palermo Ladies Open, che verrà consegnato dal direttore del torneo Oliviero Palma.

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan vs Arantxa Rus / Tamara Zidansek

2. [4] Anett Kontaveit vs Fiona Ferro (non prima ore: 19:30)