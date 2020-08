Da Palermo: Oggi è il giorno delle semifinali. Camila Giorgi alla caccia della finale

Spettacolo assicurato nel giorno delle semifinali dei 31^ Palermo Ladies Open. Nella parte alta del tabellone, si troveranno di fronte le ultime teste di serie rimaste in gioco: la n. 1, la croata Petra Martic che, alle ore 17, affronterà sul campo centrale, l’estone Anett Kontaveit, n. 4 del seeding, mentre in quella bassa l’azzurra Camila Giorgi giocherà contro la francese, Fiona Ferro. Chiuderà il programma la semifinale del doppio tra la coppia azzurra Cocciaretto-Trevisan e le olandesi, teste di serie n. 4 del tabellone,Schoofs-Van Der Hoek.

Martic e Kontaveit vantano un solo precedente, quest’anno, nei quarti a Dubai con successo della tennista croata in 1h41’ per 7-6(4) 6-1, mentre Ferro e Giorgi si affronteranno per la prima volta. La tennista azzurra, tornata a giocare sulla terra a distanza di due anni dalla sua ultima apparizione, ha eliminato a Palermo al primo turno la svedese Rebecca Peterson (7-5 6-4), poi la qualificata slovena, Kaja Juvan (3-6 6-2 6-4), quindi ieri sera nei quarti Dayana Yastremska, testa di serie n. 7 del tabellone e n. 25 al mondo, al termine di un match molto combattuto in cui l’italiana ha annullato anche 2 set-point (4-6 7-6 6-3).

La Giorgi, n. 89 della classifica mondiale, grazie alla semifinale centrata al Country salirà alla posizione n. 71 del ranking (diventerà 65 in caso di qualificazione alla finale e 58 se dovesse vincere il titolo dei 31^ Palermo Ladies Open).

La coppia vincitrice della semifinale del doppio di questa sera affronterà domani in finale Rus-Zidansek (hanno ieri battuto Minnen-Van Uytvanck).

Il Match point dell’incontro di ieri

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Petra Martic vs [4] Anett Kontaveit

2. Fiona Ferro vs Camila Giorgi

3. Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan vs [4] Bibiane Schoofs / Rosalie Van Der Hoek