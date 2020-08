Julia Goerges dice “no” agli US Open per motivi di sicurezza

La tennista tedesca Julia Goerges non sarà presente agli US Open 2020 a causa di problemi legati al coronavirus.

“Julia Goerges non andrà agli US Open per motivi di sicurezza per sé e per la sua squadra. Inoltre, secondo il suo agente, non è ancora chiaro se i giocatori dovranno essere messi in quarantena o meno quando torneranno in Europa”.