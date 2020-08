La WTA pensa di chiudere la stagione già al Roland Garros

In un momento in cui la priorità principale è quella di disputare gli US Open e il Roland Garros , poco o nulla si conosce del programma del circuito ATP e WTA dopo il Grand Slam francese, che ha una finale prevista per l’11 ottobre. Il circuito maschile non ha ancora rivelato alcun dettaglio del calendario, mentre quello femminile ha avuto uno schizzo provvisorio che è stato completamente annacquato dopo la conferma della cancellazione di tutti i tornei asiatici nel 2020.

Ora, fonti vicine alla WTA avanzano che il circuito femminile sta addirittura considerando di terminare la stagione al Roland Garros a metà ottobre senza le finali WTA, inizialmente previste a Shenzhen, in Cina, per il secondo anno consecutivo.