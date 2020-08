WTA Praga: Il Tabellone di Quali. Presenza di Giulia Gatto Monticone. La Paolini è entrata nel main draw.

WTA Praga International | terra | $250.000

(1) Bolsova, Aliona vs Eikeri, Ulrikke

Sherif, Mayar vs Gatto-Monticone, Giulia

Paar, Laura Ioana vs (WC) Noskova, Linda

Kung, Leonie vs (5) Samsonova, Liudmila

(2) Friedsam, Anna-Lena vs Kostyuk, Marta

(WC) Bartunkova, Nikola vs Martincova, Tereza

Arruabarrena, Lara vs Maleckova, Jesika

Sanders, Storm vs (8) Bonaventure, Ysaline

(3) Korpatsch, Tamara vs Cristian, Jaqueline

Wickmayer, Yanina vs Podoroska, Nadia

de Vroome, Indy vs Ruse, Elena-Gabriela

(WC) Havlickova, Lucie vs (6) Sasnovich, Aliaksandra

(4) Dodin, Oceane vs Tsurenko, Lesia

Perez, Ellen vs (WC) Palicova, Barbora

Bara, Irina vs Frech, Magdalena

Komardina, Anastasiya vs (7) Juvan, Kaja