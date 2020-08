Us Open: Assenze importanti. Forfait di Elina Svitolina e Kiki Bertens. Quasi certo anche il forfait della Halep e Kuznetsova

La tennista ucraina e numero cinque del mondo Elina Svitolina non sarà presente agli US Open, lo ha annunciato lei stessa su Twitter.

“Tenendo conto di tutti gli aspetti ho deciso che non giocherò gli US Open del 2020. Voglio ringraziare l’USTA, gli organizzatori e la WTA per aver dato ai tennisti la possibilità di giocare e per aver dato ai tifosi la possibilità di vedere questo grande evento. Capisco e rispetto tutti gli sforzi che sono stati fatti per rendere sicuro giocare lì, ma non mi sento ancora a mio agio a viaggiare negli Stati Uniti senza mettere a rischioil mio team e me stessa. Buona fortuna a tutti. Anche per l’US Open”.

La tennista belga Kiki Bertens non parteciperà agli US Open.

“Dopo una lunga riflessione, ho deciso di non andare negli Stati Uniti per giocare a Cincinnati e agli US Open. La situazione intorno al Covid-19 è ancora motivo di preoccupazione e la salute di tutti e il controllo di questo virus è la priorità. Il nostro primo ministro ha detto che dovremmo stare in quarantena 14 giorni dopo il ritorno dagli Stati Uniti. Naturalmente rispettiamo la decisione, ma questo ostacolerebbe i preparativi per Roma e il Roland Garros. Spero che la situazione migliori presto e che tutti stiano bene. State attenti!’, si legge

La tennista rumena e numero due al mondo Simona Halep potrebbe essere la prossima vittima degli US Open dopo che Elina Svitolina, numero cinque al mondo, ha annunciato che non andrà a New York.

“In questo momento non ho intenzione di andare agli US Open. È stato un anno strano, dobbiamo abituarci. Mi manca il tennis. Ecco perché mi sono iscritta a Praga”.

La tennista russa e campionessa degli US Open 2004 Svetlana Kuznetsova non parteciperà all’edizione 2020 del Grand Slam.

“Secondo le informazioni raccolte, Svetlana Kuznetsova non giocherà agli US Open. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa, Kuznetsova ha dichiarato che giocare agli US Open è “rischioso” e ha seri dubbi e “forse” tornerà a giocare solo nella stagione su terra”, dice.