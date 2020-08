Rafael Nadal rompe il silenzio sull’Adria Tour e non condanna Novak Djokovic

Rafael Nadal ha parlato delle polemiche sull’Adria Tour ed ha espressa una sua precisa posizione di non condannare Novak Djokovic.

“Naturalmente è stato un errore organizzare questo tour in Croazia e in Serbia, ma gli errori succedono e sono normali quando ci troviamo ad affrontare una situazione che non abbiamo mai dovuto affrontare prima”, rivela.

Nadal parla anche dei tennisti e delle decisioni che dovranno prendere in merito agli US Open:

“I giocatori devono prendere delle decisioni, ma non sto dicendo che la mia decisione sia stata quella giusta. Qualsiasi decisione può essere considerata giusta o sbagliata. Ci troviamo di fronte a situazioni imprevedibili”.

Rafa spera che il circuito possa imparare qualcosa da quello che è accaduto durante l’Adria Tour:

“Spero che le persone possano imparare da quello che è successo all’ Adria Tour e che il tour possa riprendere nel miglior modo possibile”.