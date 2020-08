WTA Palermo: Camila Giorgi centra i quarti di finale (Video con la sintesi della partita)

Camila Giorgi accede ai quarti di finale del torneo WTA International di Palermo.

L’azzurra ha sconfitto questa sera al secondo turno Kaja Juvan classe 2000 e n.121 WTA con il risultato di 36 62 64 in 2 ore e 1 minuto di partita.

Domani nei quarti di finale Camila Giorgi sfiderà una tra [7] Dayana Yastremska UKR vs [LL] Oceane Dodin.

Per Camila si tratta del 7° Quarto di finale in carriera sul rosso.

La Giorgi nel primo set avanti per 2 a 0 subiva il contro break nel terzo gioco.

Sul 3 pari nuovo break in favore della Juvan che toglieva a 15 il servizio a Camila e si portava sul 4 a 3 e battuta a disposizione.

L’azzurra sentiva il colpo e sul 3 a 5 perdeva per la terza volta la battuta nel set e anche la frazione per 6 a 3, commettendo un deleterio doppio fallo sul set point.

Nel secondo set la Giorgi dall’1 a 2, senza break, metteva a segno un bellissimo parziale di cinque game consecutivi portando a casa in questo modo la frazione con un netto 6 a 2.

Nel terzo set l’azzurra avanti per 3 a 0, con due break di vantaggio, cedeva la battuta nel quarto game (a 0 e dopo aver commesso due doppi falli) ma nel gioco seguente metteva a segno un nuovo break portandosi sul 4 a 1 e poi sul 5 a 1.

Sul 5 a 2 la Giorgi andava a servire per il match ma dal 15-0, perdeva il turno di battuta a 30.

L’azzurra poi sul 5 a 4, per la seconda volta impegnata a servire per il match, questa volta non sbagliava teneva il servizio e chiudeva la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



WTA Palermo Camila Giorgi Camila Giorgi 3 6 6 Kaja Juvan Kaja Juvan 6 2 4 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 5-3 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 5-1 K. Juvan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 3-0 → 3-1 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 K. Juvan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Il Match point

La sintesi della partita