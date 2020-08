Novak Djokovic non ha ancora deciso se disputare gli Us Open

Il tennista serbo Novak Djokovic, n.1 del mondo, non ha ancora preso una decisione sulla sua presenza agli US Open che inizieranno il prossimo 31 agosto a New York.

Tuttavia, dopo che Rafael Nadal ha annunciato questo martedì che non parteciperà agli US Open e Roger Federer ha già detto che non giocherà più nel 2020, Novak Djokovic ha un’occasione d’oro per vincere il suo 18esimo titolo del Grand Slam arrivando a -1 da Rafael Nadal e -2 da Federer.

Una decisione definitiva verrà presa dal campione serbo nei prossimi giorni.