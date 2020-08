Angelo Binaghi lancia un messaggio positivo per il torneo di Roma: “Tabellone a 96 giocatori e torneo della durata di 10 giorni. Un Masters 1500”

Angelo Binaghi ha parlato del torneo di Roma alla Gazzetta dello Sport.

Internazionali d’Italia con 96 giocatori in tabellone (ora sono 64) e dieci giorni di partite con l’aiuto dell’ATP per quanto riguarda la crescita del montepremi visto che il torneo diventerebbe un Masters 1500. È la prospettiva di cui ha parlato poco fa il presidente della Fit.

“La cancellazione di Madrid ci aiuta perché consente di poter avere più spazio per il ritorno dei tennisti da New York e prima dell’appuntamento di Parigi. Il torneo potrebbe non chiudersi di domenica. Abbiamo chiesto al ministero dello Sport la possibilità che i giocatori provenienti dagli Stati Uniti non siano sottoposti alla quarantena”.

“Speriamo che nel prossimo dpcm ci possa essere qualche novità visto anche le caratteristiche del nostro pubblico”. E il problema rimborso dei biglietti? “Valuteremo insieme a Sport e Salute anche in base alle decisioni sull’afflusso di pubblico”. In pratica per supportare l’allargamento sarebbe necessario il supporto di un po’ di pubblico: “Ho parlato con il presidente della federazione francese — ha detto Binaghi — e mi ha detto che hanno confermato il permesso per il 50 per cento di presenze del pubblico. E la Francia ha 1500 contagi al giorno rispetto ai nostri 300”.