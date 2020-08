Circuito Junior, il calendario provvisorio post-COVID: si torna in campo dal 31 agosto

Comincia a prendere forma il calendario dei tornei del circuito Juniores: dopo la lunga sosta a causa dell’emergenza Coronavirus, si apprestano a ripartire anche gli eventi internazionali riservati ai tennisti under 18. Il “nuovo inizio” dei tornei è previsto per la settimana del 31 agosto: subito in programma due manifestazioni di Grado 2 in Repubblica Ceca (Rakovnik) e Serbia (Novi Sad). La settimana successiva, invece, si disputeranno una decina di tornei (su alcuni c’è ancora il rischio della cancellazione da parte delle autorità competenti): in Italia sarà il turno del G3 di Palermo.

CALENDARIO PROVVISORIO – CIRCUITO JUNIOR

Settimana del 31 agosto – J2 Rakovnik (Repubblica Ceca), J2 Novi Sad (Serbia), J4 Larnaca (Cipro), J4 Eindhoven (Olanda), J5 Liepaja (Lettonia), J5 Kolobrzeg (Polonia)

Settimana del 7 settembre – J2 Bytom (Polonia), J2 Cairo (Egitto), J3 Palermo (Italia), J4 Wels (Austria), J4 Larnaca (Cipro), J4 Preveza (Grecia), J4 Kelibia (Tunisia), J4 Barcellona (Spagna), J5 Yerevan (Armenia), J5 Pereira (Colombia), J5 Guayaquil (Ecuador), J5 Tel Aviv (Israele), J5 Niksic (Montenegro), J5 Timisoara (Romania), J5 Zlatibor (Serbia), J5 Singapore (Singapore), J5 Mostar (Bosnia-Erzegovina)