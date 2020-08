Us Open: Entry list Maschile. Rafael Nadal non si iscrive. C ‘è Matteo Berrettini. Tante assenze (cut off al n.127)

US Open 2020

Us Open: Entry list Maschile. Rafael Nadal non si iscrive. C ‘è Matteo Berrettini.

Nadal, che ieri in un primo momento aveva pensato di iscriversi al torneo dopo la cancellazione del torneo di Madrid, ha deciso poi stamane di non iscriversi allo slam americano.

Us Open in programma dal prossimo 31 Agosto

Novak Djokovic 1

Dominic Thiem 3

Daniil Medvedev 5

Stefanos Tsitsipas 6

Alexander Zverev 7

Matteo Berrettini 8

David Goffin 10

Roberto Bautista Agut 12

Diego Schwartzman 13

Andrey Rublev 14

Karen Khachanov 15

Denis Shapovalov 16

Cristian Garin 18

Grigor Dimitrov 19

Felix Auger-Aliassime 20

John Isner 21

Benoit Paire 22

Dusan Lajovic 23

Taylor Fritz 24

Pablo Carreno Busta 25

Alex de Minaur 26

Nikoloz Basilashvili 27

Daniel Evans 28

Hubert Hurkacz 29

Milos Raonic 30

Kei Nishikori 31

Filip Krajinovic 32

Borna Coric 33

Jan-Lennard Struff 34

Guido Pella 35

Casper Ruud 36

Marin Cilic 37

Adrian Mannarino 38

Reilly Opelka 39

Albert Ramos-Vinolas 41

Ugo Humbert 42

John Millman 43

Kyle Edmund 44

Sam Querrey 45

Lorenzo Sonego 46

Miomir Kecmanovic 47

Yoshihito Nishioka 48

Richard Gasquet 50

Alexander Bublik 51

Fernando Verdasco 52

Pablo Andujar 53

Gilles Simon 54

Tennys Sandgren 55

Feliciano Lopez 56

Tommy Paul 57

Jeremy Chardy 59

Pablo Cuevas 60

Aljaz Bedene 61

Juan Ignacio Londero 62

Steve Johnson 63

Jordan Thompson 64

Jiri Vesely 65

Joao Sousa 66

Radu Albot 67

Mikael Ymer 68

Egor Gerasimov 69

Soonwoo Kwon 70

Ricardas Berankis 72

Jannik Sinner 73

Philipp Kohlschreiber 74

Corentin Moutet 75

Attila Balazs 76

Cameron Norrie 77

Federico Delbonis 78

Gianluca Mager 79

Laslo Djere 80

Frances Tiafoe 81

Thiago Monteiro 82

James Duckworth 83

Marton Fucsovics 84

Dennis Novak 85

Stefano Travaglia 86

Yuichi Sugita 87

Andreas Seppi 88

Yasutaka Uchiyama 90

Mikhail Kukushkin 91

Dominik Koepfer 92

Vasek Pospisil 93

Hugo Dellien 94

Gregoire Barrere 95

Andrej Martin 96

Alejandro Davidovich Fokina 97

Lloyd Harris 98

Roberto Carballes Baena 99

Salvatore Caruso 100

Emil Ruusuvuori 101

Marcos Giron 102

Alexei Popyrin 103

Federico Coria 104

Jaume Munar 105

Pedro Martinez 106

Damir Dzumhur 107

Kamil Majchrzak 108

Norbert Gombos 109

Pedro Sousa 110

Denis Kudla 111

Taro Daniel 112

Marco Cecchinato 113

Thiago Seyboth Wild 114

Evgeny Donskoy 115

Christopher O’Connell 116

Go Soeda 117

Leonardo Mayer 118

Marc Polmans 119

Jason Jung 120

Paolo Lorenzi 121

Jozef Kovalik 122

Kevin Anderson 123

Ivo Karlovic 124

Peter Gojowczyk 125

Bradley Klahn 126

Sumit Nagal 127

Mackenzie McDonald 83 (PR)

Jack Sock 119 (PR)

Yen-Hsun Lu 71 (PR)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

(WC)

Alternates

1 Andy Murray 129

2 Federico Gaio 130

3 Andrey Kuznetsov 130 (PR)

4 Mohamed Safwat 131

5 Prajnesh Gunneswaran 132

6 Cedrik-Marcel Stebe 133

7 Facundo Bagnis 134

8 Juan Pablo Varillas 135

9 Antoine Hoang 136

10 Henri Laaksonen 137

11 Ilya Ivashka 138

12 Guido Andreozzi 139

13 Zhizhen Zhang 140

14 Blaz Rola 141

15 Hyeon Chung 142

16 Yannick Hanfmann 143

17 J.J. Wolf 144

18 Nikola Milojevic 145

19 Alex Bolt 146

20 Thomas Fabbiano 147