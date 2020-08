E’ Ufficiale: Cancellato il torneo di Madrid

Niente da fare: il Masters 1000 di Madrid, che doveva tenersi dal 12 al 20 settembre, non andrà in scena. Dopo aver resistito in un primo momento alle pressioni delle autorità spagnole, che vista la situazione della pandemia di coronavirus nel paese iberico avevano caldamente sconsigliato lo svolgimento del torneo, gli organizzatori hanno alzato definitivamente bandiera bianca.

Viene quindi a cadere uno dei due appuntamenti sulla terra rossa che, assieme agli Internazionali d’Italia di Roma, andavano a comporre il percorso d’avvicinamento al Roland Garros, che andrà in scena dal 27 settembre all’11 ottobre.