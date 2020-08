WTA Palermo: Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto volano al secondo turno

Sara Errani vince una partita di cuore e conquista il secondo turno nel torneo WTA International di Palermo.

L’azzurra, wild card, ha sconfitto all’esordio Sorana Cirstea classe 1990 e n.75 WTA con il risultato di 75 16 64.

Da segnalare che la Errani nel terzo e decisivo set sotto per 0 a 2, ha recuperato il break nel quarto gioco.

L’azzurra poi avanti per 4 a 2 subiva il controbreak nel settimo gioco e sul 4 pari dopo aver annullato due pericolose palle break riusciva a tenere il servizio e nel game successivo dal 40 a 0 a brekkare l’avversaria e vincere la partita per 6 a 4.

Al secondo turno sfiderà Pliskova o Sakkari.

Grande vittoria di Elisabetta Cocciaretto che ha superato per 76 (1) 63 la slovena Polona Hercog.

L’azzurra nel primo set sotto per 5 a 6, servizio Hercog è stata a due punti dal perdere la frazione prima di brekkare l’avversaria e dominare poi la frazione per 7 punti a 1.

Nel secondo set la Cocciaretto sotto per 1 a 3 piazzava da quel momento un parziale di cinque game consecutivi vincendo set e match per 6 a 3.

Al secondo ostacolo sfiderà Donna Vekic testa di serie n.6.

WTA Palermo Sara Errani Sara Errani 7 1 6 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 5 6 4 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0