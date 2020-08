Arrivano altre notizie sul rifiuto di Belinda Bencic di giocare nella Serie A1 Svizzera

La strana vicenda di Belinca Bencic ha avuto un risvolto polemico dalle colonne del Blick si è potuto leggere che la protesta della squadra lucernese sarebbe da additare al comportamento di Bencic, rea di aver chiuso nello spogliatoio la stessa Küng. “Niente di più falso – ha precisato Giovanni Schuler, presidente del TC Chiasso – Malgrado sia la numero 8 al mondo Bencic si è comportata sempre in modo corretto e umile e dispiace leggere queste illazioni.

La madre della Kung ha dichiarato: “La nostra squadra è stata chiusa in uno spogliatoio perché pensavano che Leonie fosse lì, ma in quel momento non c’era. All’arrivo è stata trattata in modo molto brutto. Nessuno voleva giocare contro Leonie”.