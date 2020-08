WTA Palermo: Il programma completo di Lunedì 03 Agosto

Ad aprire il programma sarà la sfida tra Donna Vekic, croata, testa di serie n. 6 e n. 24 del ranking WTA, contro l’olandese Arantxa Rus, n. 70 al mondo. Dopo la cerimonia che celebrerà il ritorno del tennis mondiale, con un tributo ai medici italiani, Jasmine Paolini giocherà contro la russa Daria Kasatkina, ex n. 10 al mondo. Sul campo n. 6 Elisabetta Cocciaretto affronterà Polona Hercog, slovena, n. 45 al mondo.

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Arantxa Rus vs [6] Donna Vekic

2. [WC] Sara Errani vs Sorana Cirstea

3. Jasmine Paolini vs Daria Kasatkina

4. Kristyna Pliskova vs [3] Maria Sakkari

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Laura Siegemund vs Irina-Camelia Begu

2. Polona Hercog vs [WC] Elisabetta Cocciaretto

3. [8] Ekaterina Alexandrova vs Kristina Mladenovic

4. [7] Dayana Yastremska vs Sara Sorribes Tormo

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Martina Trevisan vs Elena-Gabriela Ruse OR [7] Kaja Juvan

2. [4] Oceane Dodin OR Yanina Wickmayer vs Nadia Podoroska OR [8] Ysaline Bonaventure

3. Vivian Heisen / Emily Webley-Smith vs Greet Minnen / Alison Van Uytvanck

4. Elena Bogdan / Reka-Luca Jani vs Ulrikke Eikeri / Elixane Lechemia

Court 12 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Lara Arruabarrena vs [6] Aliaksandra Sasnovich

2. [2] Aliona Bolsova OR Laura Ioana Paar vs Marta Kostyuk OR [5] Liudmila Samsonova