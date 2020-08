WTA Palermo: E’ la bulgara Viktoriya Tomova la tennista positiva al coronavirus. Il torneo va avanti

E’ la bulgara Viktoriya Tomova, n. 130 del ranking mondiale, che era programmata come ultimo incontro sul campo n.2 contro l’ucraina Marta Kostyuk la giocatrice risultata positiva al coronavirus.

Tomova è stata rimossa dal tabellone e sostituita con l’alternate Daniela Seguel.

Una brutta notizia per il torneo che sancisce la ripartenza ufficiale della stagione, che però non si ferma: la tennista contagiata, è stata esclusa e sottoposta ad un regime di quarantena, mentre tutte le altre potranno regolarmente scendere in campo a partire dalle qualificazioni in programma oggi.