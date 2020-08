Lo spot di Roger Federer ispirato alle ragazze di Genova e al lockdown (Video)

Quella delle due ragazze che palleggiano, racchetta alla mano, da una terrazza all’altra sui tetti di Finale Ligure è stata una delle immagini simbolo del durissimo lockdown del nostro paese.

Quando il coronavirus falcidiava la Lombardia e in tutta la Penisola si escogitavano contromisure, diventate poi di ispirazione per vari paesi europei, per contrastare l’epidemia, il match di tennis improvvisato è uscito dal calderone dei video più o meno creativi partoriti durante quell’infausto periodo per fare letteralmente il giro del mondo.

Anche Roger Federer è rimasto ammaliato dalle gesta di Carola e Vittoria, tanto da decidere – anche spinto da uno dei suoi sponsor – di far visita una ventina di giorni fa alle due giovani per inscenare insieme a loro il remake di quel famoso palleggio.