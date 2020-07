WTA Palermo: Finalmente si ritorna a giocare. Ecco il tabellone di qualificazione. Sette azzurre al via

WTA Palermo: Finalmente si ritorna a giocare. Ecco il tabellone di qualificazione.

WTA Palermo International | terra | $250.000

(1) Gracheva, Varvara vs (WC) Paoletti, Matilde

Gatto-Monticone, Giulia vs Trevisan, Martina

Ruse, Elena-Gabriela vs (WC) Spiteri, Dalila

Frech, Magdalena vs (7) Juvan, Kaja

(2) Bolsova, Aliona vs (WC) Delai, Melania

Schoofs, Bibiane vs Paar, Laura Ioana

Kostyuk, Marta vs Tomova, Viktoriya

Tsurenko, Lesia vs (5) Samsonova, Liudmila

(3) Minnen, Greet vs Arruabarrena, Lara

di Giuseppe, Martina vs Paquet, Chloe

Martincova, Tereza vs Kung, Leonie

Komardina, Anastasiya vs (6) Sasnovich, Aliaksandra

(4) Dodin, Oceane vs (WC) Bilardo, Federica

Wickmayer, Yanina vs Haas, Barbara

Jani, Reka-Luca vs Podoroska, Nadia

de Vroome, Indy vs (8) Bonaventure, Ysaline