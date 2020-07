Volano piatti tra Kyrgios e Coric: Nuova durissima replica dell’australiano

Nick Kyrgios e Borna Coric ormai sono in piena guerra di parole sui social network. Dopo che il ventitreenne croato ha affermato che il venticinquenne australiano non aveva alcuna morale per criticare il comportamento altrui, insinuando di aver bevuto qualche “bicchiere di troppo”, ora tocca a Kyrgios rispondere nuovamente a Coric, non lasciando nulla di non detto.

“Ancora una volta stai giocando con una pandemia globale. Questo mostra il tuo livello di maturità, campione. Sarà bello vederti presto per vedere se quel cervello di nocciolina è cresciuto”, ha sparato Kyrgios, prima di andare ancora più pesante “Ma sì, forse sono un po’ annoiato dal tuo tennis noioso e dalla tua personalità che offre zero a questo sport”.

Kyrgios ha poi risposto al giornalista Ben Rothenberg su questo argomento. “C’era un tempo in cui la gente aveva un cervello. Si vogliono confrontare i comportamenti che si hanno in campo con altri che mettono a rischio altre vite. Imbarazzante”.

Coric e Dimitrov si salutano dopo il ritiro del bulgaro nell’Adria Tour